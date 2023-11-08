МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал авторам доработать до первого чтения законопроект о закреплении за США статуса "главного противника" России. Патрушев представил книгу о подрывной роли США

Документ был внесен группой депутатов от ЛДПР в апреле 2022 года. Он был разработан в качестве ответной меры на вызовы США и их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций как в отношении России в целом, так и ее граждан.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". По мнению авторов, их принятие "послужит стимулом для развития и укрепления политических позиций" России на мировой арене.

Однако комитет по экономической политике обращает внимание, что положениями законопроекта не раскрывается термин "главный противник Российской Федерации". "Данный термин в большей степени относится к военной терминологии и применяется в основном к стороне, вовлеченной в открытый вооруженный конфликт. В связи с этим использование указанного термина требует уточнения", — считает комитет.

Кроме того, законопроектом не предусмотрены особенности применения мер воздействия (противодействия) в отношении США как главного противника РФ. "То есть фактически наделение США таким статусом носит декларативный характер и не влечет каких-либо правовых последствий, а также неясно, каким образом будет достигнута цель законопроекта, указанная в пояснительной записке", — отмечается в заключении комитета.