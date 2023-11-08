МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Лондон ввел ограничительные меры против главы Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина, сообщается в документе, опубликованном 8 ноября на сайте британского правительства. Британия и ее союзники приостановили участие в ДОВСЕ

"Чиханчин задействован в получении выгоды от правительства России или оказывает ему поддержку, занимая должность главы федерального агентства, подчиненного президенту Российской Федерации, а именно Федеральной службы по финансовому мониторингу", — указано в публикации.

Ранее в четверг, 2 ноября, США расширили санкционный список против России, включив в него еще 12 российских компаний. Это решение Вашингтон объяснил тем, что вышеуказанные компании разрабатывают и закупают беспилотники для ВС России.