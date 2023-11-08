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Лондон ввел санкции против главы Росфинмониторинга
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Лондон ввел ограничительные меры против главы Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина, сообщается в документе, опубликованном 8 ноября на сайте... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, санкции против рф, росфинмониторинг, англия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Лондон ввел ограничительные меры против главы Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина, сообщается в документе, опубликованном 8 ноября на сайте британского правительства.
"Чиханчин задействован в получении выгоды от правительства России или оказывает ему поддержку, занимая должность главы федерального агентства, подчиненного президенту Российской Федерации, а именно Федеральной службы по финансовому мониторингу", — указано в публикации.
Ранее в четверг, 2 ноября, США расширили санкционный список против России, включив в него еще 12 российских компаний. Это решение Вашингтон объяснил тем, что вышеуказанные компании разрабатывают и закупают беспилотники для ВС России.