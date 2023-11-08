НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 8 ноя — ПРАЙМ. Российско-китайские контакты в военной и военно-технической сфере вышли на новый уровень, заявил глава государства Владимир Путин. Полковник Макгрегор: Путин был правдив, а Запад лжет Зеленскому

Президент в среду, 8 ноября, встретился с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся.

"Конечно, все возрастающее значение приобретают и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере, что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея ввиду и современные виду вооружения перспективные, которые безусловно, обеспечат… безопасность как России, так и Китайской Народной Республики", — сказал российский лидер.

Он также отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина — серьезный фактор стабилизации международной обстановки. По словам Путина, взаимодействие России и Китая носит конструктивный характер, стабилизирует международную обстановку. Он подчеркнул, что страны не "строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны".

Президент добавил, что совместные военные учения России и Китая проходят на регулярной основе, при этом Вашингтон все больше и больше "втягивает все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", старается "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами.

"Мы все это видим, и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего, с Китайской Народной Республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается", — подчеркнул он.

Путин также попросил Чжана Юся передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за личный прием.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцом для подражания.