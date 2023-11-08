НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя — ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО предпринимают попытки расширить зону своего влияния, Москва реагирует на их действия спокойно и взвешенно, заявил в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся президент России Владимир Путин. Путин заявил о новом уровне российско-китайского военного сотрудничества

"Причем, Северо-атлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности", — отметил российский лидер.

Он добавил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами.

"Мы все это видим. И вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего, с Китайской Народной Республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность", — заключил Путин.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является статья 5, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

На данный момент в состав НАТО входит 31 страна. Последней в 2023 году вступила Финляндия.