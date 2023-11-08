МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Москва упорно стоит перед западными санкциями и никакая трудность не может ее согнуть, заявил зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Центробанк сделал прогноз по антироссийским санкциям

"Российская Федерация под Вашим руководством упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада, что показывает, что никакая трудность не сгибает вас и Россию. За это китайская сторона выражает уважение", — подчеркнул он.

Юся подчеркнул, что китайская делегация приехала с визитом в Россию с целью реализации важных договоренностей президентов Китая и России, а также, ятобы "провести очередное заседание по военно-техническому сотрудничеству и дальше укрепить двустороннее военное сотрудничество".

Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил зампред Центрального военного совета КНР на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности в конце октября этого года.

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры.

Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.