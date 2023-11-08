МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 миллиона рублей, устроили незаконное преследование бизнесмена, заявила следователь в Басманном суде Москвы. АТОР заявила о единичных аннуляциях туров в Дагестан

"Абдулгапуров совместно с Исмаиловым и неустановленными должностными лицами получил взятку в сумме 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала", — сообщила следователь в суде.

Она добавила, что в прошлом году Исмаилов и Абдулгапуров передали некоему Фролову 100 миллионов рублей, чтобы тот перевел деньги в криптовалюту для покупки оборудования для майнинга. Предприниматель начал "уклоняться от обязательств", после чего подвергся уголовному преследованию "по заявлениям подставных потерпевших".

Как сообщил корреспондент РИА Новости, Исмаилов вину не признал.

Руфат Исмаилов был назначен на пост замминистра внутренних дел Дагестана в конце 2019 года.