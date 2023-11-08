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Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взятки на 1,3 млн рублей
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Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 миллиона рублей, устроили незаконное преследование... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, взятка, дагестан, руфат исмаилов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 миллиона рублей, устроили незаконное преследование бизнесмена, заявила следователь в Басманном суде Москвы.
"Абдулгапуров совместно с Исмаиловым и неустановленными должностными лицами получил взятку в сумме 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала", — сообщила следователь в суде.
Она добавила, что в прошлом году Исмаилов и Абдулгапуров передали некоему Фролову 100 миллионов рублей, чтобы тот перевел деньги в криптовалюту для покупки оборудования для майнинга. Предприниматель начал "уклоняться от обязательств", после чего подвергся уголовному преследованию "по заявлениям подставных потерпевших".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, Исмаилов вину не признал.
Руфат Исмаилов был назначен на пост замминистра внутренних дел Дагестана в конце 2019 года.