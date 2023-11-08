МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На международном кинофестивале "Золотой петух и сто цветов" в Китае зрителям показали космическую драму "Вызов", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". Посещаемость показов отечественных фильмов удвоилась с 2020 года

По словам режиссера картины Клима Шипенко, она вызвала очень живой интерес у китайских зрителей, после показа они задавали очень много вопросов про работу на МКС, про технические особенности съемок в невесомости и на земле.

"Мы также много говорили о драматургии картины, о том, как фильм простроен с точки зрения чувств и эмоций. Китайские зрители поняли все, что я задумывал, и приняли это. Уверен, что фильм будет пользоваться большим интересом, когда выйдет в местный прокат", — приводит пресс-служба слова Шипенко, который также отметил, что китайские кинематографисты активно развивают свои возможности в области съемок космических фильмов.

После показа фильма Шипенко вместе с китайской писательницей-фантастом Хао Цзинфан и генеральным директором компании Beijing Airmita Cultural Development Co Леон Ду обсудили кинокартину со зрителями.

"Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Премьера состоялась 12 апреля 2023 года.