ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — ПРАЙМ. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" обратилось с иском в суд о взыскании более 27 миллионов евро с итальянских компаний Danieli Centro Combustion S.p.A и Danieli & C. Officine Meccaniche SPA, заседание назначено на 23 ноября, сообщается в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. Суд взыскал задолженность с банковской группы Goldman Sachs

По данным суда, иск подан к двум компаниям итальянского концерна Danieli Group, производителя металлургического оборудования, о взыскании солидарно с ответчиков 27,3 миллиона евро. Спор возник из-за контракта от 24 декабря 2021 года. В начале 2022 года Danieli объявила о заключении контракта с ММК на строительство четырех нагревательных печей в течение пяти лет.

"Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании, которое состоится 23 ноября 2023 года в 11.20 (09.20 мск)", — сообщается на сайте суда.

Резервная дата заседания — 7 декабря, указано в картотеке.

Как сообщалось в мае, Danieli Group покидает российский рынок и изучит вопрос продажи активов в РФ, уход связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного ЕС.