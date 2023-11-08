МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пост госсекретаря США Энтони Блинкена соцсети X о том, что Вашингтон будет помогать Киеву в финансовом и военном плане до тех пор, пока Вооруженные силы РФ не покинут зону СВО, подвергся резкой критике пользователей. Польша поставила Украине жесткий ультиматум

Так, один из них предложил вместо таких заявлений вести мирные переговоры, вернуть Донбасс России и прекратить продвижение НАТО на Восток. Другой комментатор отметил, что мир нужен прямо сейчас.

"Россия не начинала конфликт. США — такая трусливая страна, что сама не воюет, а использует своих марионеток", — заявил еще один пользователь.

"Концерт окончен <…>. Прекратите конфликт", — заключили читатели.

Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Путин также много раз заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.