МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Никаких практических последствий от введения санкций Великобритании против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для организации не будет, почти все ее члены уже давно находятся в санкционных списках, заявил РИА Новости вице-президент, управляющий директор управления международного двустороннего сотрудничества РСПП Сергей Красильников. Лондон ввел санкции против главы Росфинмониторинга

"Ожидаемое действие, странно, что только сейчас стали делать. Показывает на то, что у них бюрократия плохо работает", — удивился Красильников.

"Никаких практических последствий от этого действия нет и быть не может", — уверен он. По словам Красильникова, 90% членов РСПП уже давно "в том или ином виде фигурируют в санкционных списках".

Великобритания в среду ввела санкции против РСПП, назвав причиной этого решения "причастность к получению выгоды или поддержку правительства России путем ведения бизнеса в стратегически важных секторах".

"Это какой-то PR-ход. Эта ерунда санкционная уже оскомину набила", — заявил Красильников.

"Можно было бы как-то аргументировать нашу позицию, но поскольку обоснований нет для санкций, то и комментировать-то особо нечего. Ведь тем более что каких-то деловых отношений по линии ассоциации у нас с англичанами нет. Общих интересов на двусторонней основе тоже нет", — заключил он.