2023-11-08T17:26:00+03:00
2023-11-08T17:57:45+03:00
2023-11-08T17:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231108/842210527.html
Кадыров заявил, что будет увольнять за незнание чеченского
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Государственных служащих в Чечне, дети которых не знают чеченский язык, будут увольнять, заявил глава региона Рамзан Кадыров. Он опубликовал в Telegram видеообращение на чеченском... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, чечня, рамзан кадыров
https://cdnn.1prime.ru/images/84000/83/840008326.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84000/83/840008326.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84000/83/840008325.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84000/83/840008325.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84000/83/840008313.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84000/83/840008313.jpg
https://1prime.ru/society/20231031/842128384.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — ПРАЙМ. Государственных служащих в Чечне, дети которых не знают чеченский язык, будут увольнять, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
Он опубликовал в Telegram видеообращение на чеченском языке.
Кадыров отметил, что в регионе ведется работа по популяризации местного языка.
"Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", — подчеркнул он.
Глава региона добавил, что у поколения, которое не владеет чеченским языком, нет будущего.