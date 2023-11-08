ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — ПРАЙМ. Государственных служащих в Чечне, дети которых не знают чеченский язык, будут увольнять, заявил глава региона Рамзан Кадыров. Кадыров приказал жестко подавлять возможные беспорядки

Он опубликовал в Telegram видеообращение на чеченском языке.

Кадыров отметил, что в регионе ведется работа по популяризации местного языка.

"Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять", — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что у поколения, которое не владеет чеченским языком, нет будущего.