СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Украину не примут в Евросоюз, там ее не хотят видеть даже ближайшие союзники, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Украина намерена привлечь средства на проекты восстановления

Ранее ЕК предъявила несколько условий Киеву и Кишиневу, которые те должны выполнить для начала переговоров членов об их принятии.

"Шансов и перспектив вступления в Евросоюз у Украины нет. На этом поставлен крест. Ближайшие союзники, которые еще недавно так ее оголтело поддерживали, сейчас четко дают понять, что не хотят видеть Украину, которая оказалась у разбитого корыта. Она им там не нужна", — заявил Шеремет РИА Новости.

Депутат считает, что лидеры западных стран воспользовались Украиной в собственных целях, чтобы ослабить Россию.

"Но у них ничего не получилось. Россия выстояла и показала идейным противникам, что способна держать удар и бить в ответ. А вот украинский народ стал жертвой продажной политики своих псевдоэлит", —— заключил Шеремет.