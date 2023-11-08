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В Госдуме рассказали, как Украину "ждут" в евросоюзе
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Украину не примут в Евросоюз, там ее не хотят видеть даже ближайшие союзники, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее ЕК предъявила несколько условий... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, украина, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Украину не примут в Евросоюз, там ее не хотят видеть даже ближайшие союзники, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее ЕК предъявила несколько условий Киеву и Кишиневу, которые те должны выполнить для начала переговоров членов об их принятии.
"Шансов и перспектив вступления в Евросоюз у Украины нет. На этом поставлен крест. Ближайшие союзники, которые еще недавно так ее оголтело поддерживали, сейчас четко дают понять, что не хотят видеть Украину, которая оказалась у разбитого корыта. Она им там не нужна", — заявил Шеремет РИА Новости.
Депутат считает, что лидеры западных стран воспользовались Украиной в собственных целях, чтобы ослабить Россию.
"Но у них ничего не получилось. Россия выстояла и показала идейным противникам, что способна держать удар и бить в ответ. А вот украинский народ стал жертвой продажной политики своих псевдоэлит", —— заключил Шеремет.