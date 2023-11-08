СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Украину не примут в Евросоюз, там ее не хотят видеть даже ближайшие союзники, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Киев, Украина

Украина намерена привлечь средства на проекты восстановления

Ранее ЕК предъявила несколько условий Киеву и Кишиневу, которые те должны выполнить для начала переговоров членов об их принятии. 

"Шансов и перспектив вступления в Евросоюз у Украины нет. На этом поставлен крест. Ближайшие союзники, которые еще недавно так ее оголтело поддерживали, сейчас четко дают понять, что не хотят видеть Украину, которая оказалась у разбитого корыта. Она им там не нужна", — заявил Шеремет РИА Новости.

Депутат считает, что лидеры западных стран воспользовались Украиной в собственных целях, чтобы ослабить Россию.

"Но у них ничего не получилось. Россия выстояла и показала идейным противникам, что способна держать удар и бить в ответ. А вот украинский народ стал жертвой продажной политики своих псевдоэлит", —— заключил Шеремет.

 