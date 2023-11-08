БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия проигнорирует отношение Украины к русскому языку в регионе, заявил РИА Новости европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности. В ЕК призвали сократить зависимость от России в обслуживании АЭС

"Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине. — Прим. ред.). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Киевом реформы. — Прим. ред.)", — указал источник.

При этом, как отметил европейский чиновник, ЕК заинтересована в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине согласно рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.

По его словам, Киев уже сделал многое для внедрения этой реформы, "дело остается за некоторыми недостающими элементами".

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что фактические сроки присоединения Киева к союзу зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".