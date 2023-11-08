МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о новых кандидатах в ЕС, заявив, что "киевско-кишиневский "рахит" быстро обескровит и обезжирит старушку Европу, и уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза". Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев

В своем Telegram-канале Медведев написал, что 12 лет назад руководители крупнейших стран Европейского союза, "вращая круглыми глазами", намекали ему, что поторопились создать свой союз из таких разных стран — Германия с Францией и Румыния с Прибалтикой и Грецией.

"И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как ее там, Молдовы или Молдавии. Неясно, где она и кто там живет, румыны, кажись, но куда уж ее девать при таком раскладе. Политика превыше всего!" — написал Медведев.

По его словам, новые члены ЕС станут финансово зависимы.

"Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз…", — подытожил зампред Совбеза.