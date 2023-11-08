МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Киев пугает Европу кризисом в случае отказа от дальнейшей финансовой помощи

"Это разрешение, рекомендованное Раде, которое открывает Европейскому Совету, а это все 27 стран-членов, возможность начать переговоры о вступлении. Что касается следующих шагов: есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет предоставил так называемый переговорный мандат комиссии ", — приводит слова Матерновой телеканал "Общественное".

Матернова объяснила, что Еврокомиссия сейчас рекомендовала открытие переговоров, для следующего шага есть еще четыре аспекта реформ, которые нужно завершить. По ее словам, среди них увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества, принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.

"Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре, и тогда процесс может начаться", — подчеркнула посол.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".