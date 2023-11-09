МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Казахстан встретится с главой республики Касым-Жомартом Токаевым, чтобы обсудить двусторонние отношения, региональные и международные проблемы. Путин рассказал о планах по сотрудничеству с энергокомпаниями Казахстана

ВАЖНЫЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия и Казахстан – "естественные исторические партнеры, союзники". Предстоящий визит Путина в страну он назвал очень важным с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений.

Говоря о том, связана ли эта поездка с возросшим интересом стран Европы к Казахстану, представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает самостоятельные отношения с республикой. И они, по его словам, гораздо более тесные, чем связи Казахстана со многими другими странами. Как отметил Песков, "это абсолютно самостоятельное измерение не связано с какими-то другими контактами".

На прошлой неделе Астану с официальными визитами посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Состоялись их встречи с руководством страны. Визит французского лидера Токаев назвал историческим событием. Как сообщалось, Макрон в Казахстане договорился об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.

Расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере обсуждалось и на встрече Токаева с Орбаном. По мнению президента Казахстана, Астана и Будапешт имеют возможность увеличить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Также Токаев сообщил о намерении венгерской инвесткомпании Equilibrium capital создать в Казахстане три инвестиционных фонда.

Лидер Казахстана во время визита в Берлин в конце сентября заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму западных стран против РФ в области предотвращения обхода санкций. По его словам, Астана находится "в контакте с соответствующими организациями, которые нацелены на удержание этого санкционного режима".

При этом Токаев отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с РФ, заявив, что Казахстан не является "анти-Россией". По его словам, республика твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с РФ. Российская сторона, как заявили тогда в МИД, рассчитывает на работу с Астаной, чтобы не допустить негативного внешнего воздействия на связи двух стран, включая торгово-экономические.

ПРОГРАММА ВИЗИТА

Путин посетит Астану по приглашению президента Токаева. Как отметили в Кремле, на предстоящих переговорах предполагается сверка часов по всему комплексу отношений — это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях. Предстоит и "обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало", заявил Песков.

По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудят также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальные региональные и международные проблемы.

Что касается формата переговоров, Путин и Токаев сначала проведут беседу в узком составе, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", рассказал Песков. По результатам встречи состоится подписание документов, затем президенты сделают совместное заявление для СМИ. Также будет официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского гостя.

Песков отмечал, что важную роль в двусторонних отношениях играет сотрудничество регионов. Путин и Токаев в четверг примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества. Он пройдет в Костанае, лидеры будут участвовать в его работе по видеосвязи. Нынешний форум будет посвящен теме сельского хозяйства как основы сильной экономики. Сам Путин в интервью газете "Казахстанская правда" перед визитом в Астану сообщил, что по итогам этого форума должен быть подписан солидный пакет соглашений и коммерческих контрактов.

Как отмечал Песков, у Путина в Казахстане ожидается весьма насыщенная программа, и на этот раз он вряд ли успеет встретиться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

ДВУСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Президенты России и Казахстана в октябре участвовали в саммите СНГ, который состоялся в Киргизии. Пару дней спустя в ходе визита в Пекин Путин провел неформальную встречу с Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщал Песков, лидеры тогда продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись в Бишкеке.

В интервью "Казахстанской правде" Путин отметил хорошие темпы роста взаимного товарооборота РФ и Казахстана. В прошлом году этот показатель достиг рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе – августе этого года прибавил ещё 7,6% и составил 18,9 миллиарда долларов.

Президент РФ добавил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Сейчас в республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием, а накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов.

Что касается вопросов гуманитарного взаимодействия, в Казахстане растет потребность в изучении русского языка, и Россия готова строить в республике школы, отметил Путин в том же интервью.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

По словам президента России, сейчас открываются широкие перспективы сотрудничества двух стран в газовой отрасли. Он сообщил, что прорабатываются различные варианты отладки газотранспортной инфраструктуры для помощи в обеспечении газом северных районов республики.

Ранее стало известно, что Казахстан в следующем году планирует подписать с "Газпромом" договоры с горизонтом на 15 лет. Об этих планах сообщил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр на XII Петербургском международном газовом форуме в начале ноября. Стороны тогда договорились о развитии взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа, а также его геологоразведки и добычи.

Скляр отмечал, что Казахстан ощущает нехватку газа в связи с активным ростом промышленности. По его словам, республика принимает активные меры для решения проблемы дефицита газа. Представитель кабмина республики тогда заявлял также о намерении наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр и о планах дальнейшего развития транзита через Казахстан и экспорта российского газа на другие рынки.

Президенты РФ, Казахстана и Узбекистана в октябре дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия — Центр. Проект придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии, сказал тогда казахстанский лидер.

Путин в интервью "Казахстанской правде", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, отметил, что целесообразно провести консультации по этому вопросу с Туркменией, ее подключение к проекту будет в общих интересах.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Казахстан сейчас рассматривает вопрос строительства АЭС на своей территории. Пресс-служба министерства энергетики Казахстана в прошлом году сообщила, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. При этом российский "Росатом" наряду с корейской KHNP, китайской CNNC и французской EDF попал в шорт-лист потенциальных поставщиков технологии для возведения АЭС в Казахстане.

Путин в интервью газете "Казахстанская правда" заявил, что если республика согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий.

Перед визитом Макрона в республику сообщалось, что Франция крайне заинтересована в участии в строительстве первой казахской АЭС. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что власти республики готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, в случае если компания проявит интерес к этой теме.