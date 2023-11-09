МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков объяснил, почему Блинкена не обняли в Турции

В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

"Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально "запустить процесс", чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомисси фон дер Ляйен это второй вопрос. Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но "и стран, пока хранящих молчание по этому поводу".