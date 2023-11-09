МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Читатели американского портала Breitbart жестко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов в 2024 году. "Ужасное положение". В США объяснили, что ждать от Зеленского в 2024 году

Пользователь с ником Bud Spencer объяснил украинскому лидеру, как тот может выйти из нынешней непростой ситуации: "Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову. Он может уважительно проиграть, а затем побежит транжирить свои миллионы, сохранив при этом славу героя".

Предложил план по спасению демократии на Украине и пользователь I Am Sparticus: "Что ж, если мы отправим миллиардов этак пять долларов "сверху", то наверняка спасем украинскую демократию. И Хантер (сын президента США Джо Байдена, обвиняемый в получении взяток от украинской компании — прим. ред.) наверняка будет рад предложить свои услуги…"

Kevin R тоже задумался о судьбе украинской демократии: "А помните, как нам внушали, что Зеленский — "спаситель демократии"? А потом он разогнал и запретил оппозицию, развернул религиозные гонения и отменил выборы… Типичная "демократия", как и подавай демократам".

При этом GetClue, ничего не предлагая, выразил своего рода сочувствие Зеленскому: "Похоже, Z теряет остатки поддержки. Он действительно только и делает, что разжигает войну, — и еще досадует, когда другие его не поддерживают".

А вот комментатор Reaper обошелся без сантиментов, ироничного сочувствия и хитрых планов: "Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками".

Недавно Зеленский назвал президентские выборы на Украине в марте 2024 года "несвоевременными". Ранее же он заявлял, что проводить выборы во время военного положения вообще запрещено, хотя, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать "в окопах", то такая возможность, по словам президента Украины, существует.