МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Американский журнал Foreign Affairs выпустил статью, авторы которой отметили успех российских СМИ Sputnik и RT в продвижении позиции России на Балканах. Google выплатит неустойку за отказ разблокировать Youtube-каналы RT

В материале говорится, что сербский президент Александр Вучич позволяет российским СМИ "свободно работать" в Сербии.

"Такие издания, как RT и Sputnik, использовали эту свободу для распространения пророссийских сообщений об Украине наряду с просербскими сообщениями — и с большим успехом. Многие сербы верят российским тезисам о войне, а внутренние СМИ Сербии переняли кремлевские нарративы и распространяют московскую пропаганду", — пишут авторы статьи.

Кроме того, авторы считают, что США и Европа должны "дать понять" Белграду и Москве, что они будут "жестко реагировать" на будущие "провокации" на Балканах. Авторы призывают усилить присутствие НАТО на Балканах и установить "красные линии" для Сербии. Кроме того, в статье содержится призыв к Западу ввести санкции против Белграда, если сербское руководство "не отдалится от Москвы и не снизит напряженность" в регионе.

Некоммерческая организация Humanity for Freedom Foundation около недели назад опубликовала доклад на эту же тему, где говорится, что российские государственные СМИ, такие как RT и Sputnik, имеют влияние в регионе и продвигают российскую повестку. Авторы доклада также считают, что сербские "законодатели должны быть готовы напрямую бороться с дезинформацией, распространяемой СМИ", и при необходимости "им стоит последовать примеру западных стран и запретить такие СМИ, как Russia Today".

На фоне российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и ряде соцсетей. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".