МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинские солдаты не могут спрятаться от российских дронов "Ланцет", против которых не существует эффективных средств борьбы, сообщает Kyiv Independent. В Ираке дроны атаковали американскую военную базу, сообщили СМИ

Зенитчик с позывным "Голливуд" из 47-й механизированной бригады ВСУ объяснил изданию: "Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он (БПЛА "Ланцет" — прим. ред.) замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол".

При этом эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт, слова которого приводит издание, отметил, что "Ланцет" соответствует всем требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться.

Как отмечают авторы статьи, на сегодняшний день "не существует очевидной меры противодействия" "Ланцетам". Благодаря малым габаритам и незначительному тепловому следу они обладают низкой заметностью, говорится в статье, а невысокая цена дронов делает применение против них управляемых зенитных ракет крайне невыгодным.

Как отмечает издание, "открытые списки уничтоженной дронами украинской техники представляют собой мрачное чтиво для тех, кто поддерживает Украину".

Ранее Минобороны Великобритании признало БПЛА "Ланцет" наиболее эффективными в зоне спецоперации.

Летом компания ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию барражирующего боеприпаса, который получил три поверхности крыла вместо четырех. Крыло нового варианта беспилотника может складываться, что дает возможность применять дрон из контейнерной пусковой установки.