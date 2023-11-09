МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон наконец осознал, что не сможет выиграть конфликт на Украине, и понял, что главе этого государства Владимиру Зеленскому не под силу справиться с возложенной на него ролью "защитника свободы", заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди. Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине

По его словам, "каким-то чудом нечто проникло в их (политиков США — прим. ред.) твердые лбы, и они поняли, что не выиграют эту войну (конфликт на Украине — прим. ред.)"

Как считает разведчик, сегодня Белый дом уже не призывает Украину продолжать противостояние с Россией, а склоняет ее к поиску "альтернативных решений". В ближайшие два месяца изменится характер конфликта, в том числе, снизится накал боестолкновений, прогнозирует Джиральди.

В то же время он отметил, что во время визита Зеленского в США ему устроили холодный прием. По мнению разведчика, это говорит о разочаровании американской администрации, осознавшей, что президент Украины не справился с отведенной ему ролью "защитника свободы".

При этом Джиральди подчеркнул, что Зеленского можно считать "центром коррупции" на Украине.

"В конце концов, он (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) юморист, актер. <…>. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю, что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи", — подытожил разведчик.

По дынным американского телеканала NBC, чиновники Европы и США сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры возможных потерь Украины, которые она может понести ради достижения договоренности.