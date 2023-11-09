МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт представляет большую угрозу для Украины, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии" (АдГ), за нее немцы будут голосовать охотнее, утверждает в статье для украинского издания "Європейська правда" обозреватель Кристина Бондарева. Украина намерена привлечь средства на проекты восстановления

По ее словам, "в Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила (новая партия Сары Вагенкнехт — прим. ред.), играющая на стороне Кремля — более мощная, чем сегодня Die Linke".

Сара Вагенкнехт, выступающая за расширение контактов с Россией, названа в статье "подругой Путина", которая, по словам Бондаревой,

считает, что хорошие отношения с Кремлем отвечают интересам Европы.

При этом в статье особое внимание уделяется сходству ультралевой партии Вагенкнехт "Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) и праворадикальной АдГ. В частности, отмечается, что обе партии — сторонники популизма, критикуют немецкий истеблишмент, имеют схожие позиции по вопросу мигрантов и выступают против антироссийских санкций.

Однако Бондарева предупреждает, что партия Вагенкнехт может быть "более опасной, чем "Альтернатива для Германии" — ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых".

Сара Вагенкнехт 23 октября заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость".