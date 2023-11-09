2023-11-09T06:53:00+03:00
2023-11-09T07:07:59+03:00
2023-11-09T06:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231109/842214191.html
"Втянуть в конфликт". В США раскрыли ближайшие планы на Ближнем Востоке
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны, — такое мнение в статье на личном сайте высказал сотрудник Белого дома при... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, сша, ближний восток, планы
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919059.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919059.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919058.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919046.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919046.jpg
https://1prime.ru/society/20231109/842213629.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны, — такое мнение в статье на личном сайте высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его данным, "цель состоит в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию, чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке".
Переброска огромного количества американских войск, оружия и военно-воздушных сил, как считает Робертс, подтверждают планы Соединенных Штатов в регионе.
При этом бывший сотрудник Белого дома сетует: "Кажется, никто не слышит разумные голоса. Другими словами, нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. А после ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь по военным и гражданским, а вместе с тем взяли заложников.