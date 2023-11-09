МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны, — такое мнение в статье на личном сайте высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Каким-то чудом". Экс-сотрудника ЦРУ удивила "догадливость" политиков США

По его данным, "цель состоит в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию, чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке".

Переброска огромного количества американских войск, оружия и военно-воздушных сил, как считает Робертс, подтверждают планы Соединенных Штатов в регионе.

При этом бывший сотрудник Белого дома сетует: "Кажется, никто не слышит разумные голоса. Другими словами, нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля".

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. А после ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь по военным и гражданским, а вместе с тем взяли заложников.