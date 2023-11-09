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"Остается пара месяцев". В США готовятся к переменам на Украине
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В скором времени президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, — такое мнение в статье для Responsible Statecraft высказал обозреватель Тед... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, общество , сша, украина, владимир зеленский, переговоры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В скором времени президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, — такое мнение в статье для Responsible Statecraft высказал обозреватель Тед Снайдер.
Он уверен, что в настоящий момент украинский президент испытывает сильное давление и внутри страны, и извне. Внутри Украины на него оказывают давление политическое и военного руководство, а извне, как считает Снайдер, на него давят важнейшие партнеры Киева.
"Остается всего пара месяцев. <…> Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта", — пишет обозреватель.
По данным американского телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры потерь, которые может понести Украина ради достижения договоренности.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что с начала СВО Соединенные Штаты израсходовали 96 % всех средств, которые выделялись на поддержку Украины.