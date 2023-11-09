МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В скором времени президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на мирные переговоры, — такое мнение в статье для Responsible Statecraft высказал обозреватель Тед Снайдер. "Большая угроза". На Украине нервничают из-за влиятельной "подруги Путина"

Он уверен, что в настоящий момент украинский президент испытывает сильное давление и внутри страны, и извне. Внутри Украины на него оказывают давление политическое и военного руководство, а извне, как считает Снайдер, на него давят важнейшие партнеры Киева.

"Остается всего пара месяцев. <…> Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта", — пишет обозреватель.

По данным американского телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры потерь, которые может понести Украина ради достижения договоренности.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что с начала СВО Соединенные Штаты израсходовали 96 % всех средств, которые выделялись на поддержку Украины.