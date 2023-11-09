2023-11-09T09:13:00+03:00
2023-11-09T09:23:20+03:00
2023-11-09T09:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231109/842215080.html
В Курской области украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинский беспилотник сбросил кассетные боеприпасы на расположенный в городе Суджа Курской области маслодельный комбинат, повреждены производственные бочки и подземное хранилище... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, россия, украина, атака бпла, курская область, маслодельный завод
https://cdnn.1prime.ru/images/83890/90/838909009.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83890/90/838909009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83890/90/838909008.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83890/90/838909008.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83890/89/838908996.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83890/89/838908996.jpg
https://1prime.ru/society/20231109/842214255.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВОРОНЕЖ, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинский беспилотник сбросил кассетные боеприпасы на расположенный в городе Суджа Курской области маслодельный комбинат, повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", — написал он в своем Telegram-канале.
Суджанский Маслодельный Комбинат работает с августа 1981 года. Предприятие ежедневно перерабатывает 138 тонн молока, которое поступает из хозяйств Курской области.