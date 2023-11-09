ВОРОНЕЖ, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинский беспилотник сбросил кассетные боеприпасы на расположенный в городе Суджа Курской области маслодельный комбинат, повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Остается пара месяцев". В США готовятся к переменам на Украине

"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", — написал он в своем Telegram-канале.

Суджанский Маслодельный Комбинат работает с августа 1981 года. Предприятие ежедневно перерабатывает 138 тонн молока, которое поступает из хозяйств Курской области.