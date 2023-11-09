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Умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников
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Замглавы "Роскосмоса" Максим овчинников скончался на 41-м году жизни, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, роскосмос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Замглавы "Роскосмоса" Максим овчинников скончался на 41-м году жизни, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников", — сказано в релизе.
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, коллектив, а также экс-гендиректор компании Дмитрий Рогозин выразили семье Овчинникова "глубочайшие соболезнования".
Максим Овчинников проработал в "Роскосмосе" пять лет, до этого занимал пост заместителя главы Федеральной антимонопольной службы. С 2021 года Овчинников был замгендиректора по экономике и корпоративному управлению.