МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Замглавы "Роскосмоса" Максим овчинников скончался на 41-м году жизни, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Глава "Роскосмоса" раскрыл, почему "Луну-25" делали 16 лет

"После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников", — сказано в релизе.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, коллектив, а также экс-гендиректор компании Дмитрий Рогозин выразили семье Овчинникова "глубочайшие соболезнования".

Максим Овчинников проработал в "Роскосмосе" пять лет, до этого занимал пост заместителя главы Федеральной антимонопольной службы. С 2021 года Овчинников был замгендиректора по экономике и корпоративному управлению.