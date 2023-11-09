2023-11-09T13:15:07+03:00
2023-11-09T13:15:07+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231109/842219306.html
Матвиенко призвала установить единый статус многодетной семьи
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Важно окончательно утвердить единый статус многодетной семьи в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Всё-таки надо вернуться, довести до логического... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, россия, совфед, многодетные семьи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Важно окончательно утвердить единый статус многодетной семьи в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Всё-таки надо вернуться, довести до логического завершения либо единым законом, либо указом президента статус многодетной семьи", — отметила Матвиенко.
По словам председателя Совфеда, необходимо учитывать не материальный аспект, а идеологический, чтобы поддержать престиж многодетной семьи.
Матвиенко подчеркнула, что нужно разработать соответствующий документ, и она готова активно участвовать в этом процессе, а также пообещала предоставить поддержку со стороны Совета Федерации.