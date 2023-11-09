МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Важно окончательно утвердить единый статус многодетной семьи в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко предложила рассмотреть налоговые льготы для многодетных семей

"Всё-таки надо вернуться, довести до логического завершения либо единым законом, либо указом президента статус многодетной семьи", — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, необходимо учитывать не материальный аспект, а идеологический, чтобы поддержать престиж многодетной семьи.

Матвиенко подчеркнула, что нужно разработать соответствующий документ, и она готова активно участвовать в этом процессе, а также пообещала предоставить поддержку со стороны Совета Федерации.