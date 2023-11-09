БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейский парламент не одобрил работу Еврокомиссии и Совета ЕС над персональными антироссийскими санкциями, отмечается в резолюции по эффективности санкций ЕС против России. Европарламент призвал пересмотреть запрет на личные авто россиян в ЕС

"Европарламент призывает Совет ЕС и Еврокомиссию действовать более прозрачно и профессионально в определении лиц, которые должны находиться под персональными санкциями или с которых такие санкции должны быть сняты. Подтверждает, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима", — сказано в проекте документа.

ЕП планирует и дальше расширить перечень ограничительных мер против России: полностью закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива, ввести санкции против проекта "Арктик СПГ-2", нефтяных компаний, Газпромбанка, алюминия, атомной отрасли, алмазов. Орган также намерен более активно выявлять и замораживать российские активы на территории ЕС и работать над их использованием для нужд Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-й пакет санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.