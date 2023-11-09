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Европарламент раскритиковал режим персональных антироссийских санкций
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Европейский парламент не одобрил работу Еврокомиссии и Совета ЕС над персональными антироссийскими санкциями, отмечается в резолюции по эффективности санкций ЕС против России... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, ес, санкции против рф, ек, европарламент
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейский парламент не одобрил работу Еврокомиссии и Совета ЕС над персональными антироссийскими санкциями, отмечается в резолюции по эффективности санкций ЕС против России.
"Европарламент призывает Совет ЕС и Еврокомиссию действовать более прозрачно и профессионально в определении лиц, которые должны находиться под персональными санкциями или с которых такие санкции должны быть сняты. Подтверждает, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима", — сказано в проекте документа.
ЕП планирует и дальше расширить перечень ограничительных мер против России: полностью закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива, ввести санкции против проекта "Арктик СПГ-2", нефтяных компаний, Газпромбанка, алюминия, атомной отрасли, алмазов. Орган также намерен более активно выявлять и замораживать российские активы на территории ЕС и работать над их использованием для нужд Украины.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-й пакет санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.