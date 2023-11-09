МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену истца с Совкомбанка на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам" в деле по иску к двум структурам американского JPMorgan, одного из крупнейших инвестбанков мира, о взыскании почти 14 миллионов долларов (около 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Глава JPMorgan предупредил инвесторов о наступлении опасного времени

Как пояснил представитель Совкомбанка, произошла реорганизация в форме выделения из банка ООО "Содействие международным расчетам", которому были переданы права требования к ответчикам – российскому ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и английской J.P. Morgan Securities PLC.

Совкомбанк остался в деле в статусе третьего лица. Основные слушания суд назначил на 4 декабря. Основания исковых требований на заседании в четверг, как ранее и в опубликованных материалах суда, не сообщались.

Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску Совкомбанка взыскал около 24,1 миллиона долларов с американского Citibank и его российской "дочки" АО "Коммерческий банк "Ситибанк". Как пояснил истец, он заявил требование о возмещении вреда, причиненного совместными действиями ответчиков по удержанию денежных средств Совкомбанка. По словам юриста, у истца с американским банком было генеральное соглашение, по которому они совершали сделки с деривативами.

После введения санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским – около 24,1 миллиона долларов, но эти деньги Совкомбанк не получил. По мнению истца, Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка".

Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.

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