БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Европарламент 9 ноября не смог утвердить поправку с призывом к Европейскому союзу установить крайние сроки ухода с российского рынка иностранных банков, включая Raiffeisen, следует из итогов голосования. Посол ЕС на Украине: Украина должна выполнить 4 условия для приема в союз

"Европарламент призывает ЕС установить крайние сроки, чтобы оставшиеся иностранные банки покинули российский рынок, в частности Raiffeisen — крупнейший западный банк, все еще работающий в России", — указывалось в тексте предложенной и отклоненной поправки к резолюции.

В ней также предлагалось призвать Евросоюз "пригрозить" вторичными санкциями финансовым институтам неевропейских стран, что, по мнению авторов, должно было бы "закрыть лазейки" обхода западных ограничений.

Ранее глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль сообщал, что уход RBI из России до конца текущего года вряд ли возможен.

Москва не раз заявляла, что справится с санкционным давлением Запада, которое тот продолжает усиливать.