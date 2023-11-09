МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Президента Украины Владимира Зеленского свергнут свои же генералы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. В Германии объяснили, почему Зеленский пошел на отмену выборов

«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет, и все закончится плохо… Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем… бац, и его нет», — указал разведчик.

Риттер полагает, что Зеленскому стоит покинуть Украину, чтобы сохранить свою жизнь.

Ранее британский журнал The Economist ссылаясь на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, написал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Военачальник признал, что украинским войскам не удается совершить прорыв. Он уверен, что резкий технологический скачок поможет изменить ситуацию.

Однако Зеленский не согласился с мнением Залужного, сказав, что Украина оказывалась и в более сложной ситуации.