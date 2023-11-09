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В НАТО признали нехватку мощностей для запросов Украины
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Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, но ему не хватает производственных мощностей, чтобы показывать помощь в запрашиваемых Киевом объемах и темпах, заявил в... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, ес, украина, нато, впк, производственные мощности
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, но ему не хватает производственных мощностей, чтобы показывать помощь в запрашиваемых Киевом объемах и темпах, заявил в четверг замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
Политик прибыл в Румынию для участия в "Бухарестском форуме".
Ранее американская газета Washington Post назвала решение нового правительства Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО.
Джоанэ отметил, что не чувствует усталости участников блока от поддержки Украины, НАТО продолжит оказывать помощь.
"Но у нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", — подчеркнул он.
Джоанэ добавил, что судьба Украины важна не только для самого Киева, но и для всей Европы, так как от этого зависит "как будет выглядеть весь мир". На этом фоне, указал замгенсека НАТО, Запад "не может позволить себе роскоши" игнорировать проблему Киева.