КИШИНЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, но ему не хватает производственных мощностей, чтобы показывать помощь в запрашиваемых Киевом объемах и темпах, заявил в четверг замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Путин прокомментировал попытки НАТО расширить зону влияния

Политик прибыл в Румынию для участия в "Бухарестском форуме".

Ранее американская газета Washington Post назвала решение нового правительства Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО.

Джоанэ отметил, что не чувствует усталости участников блока от поддержки Украины, НАТО продолжит оказывать помощь.

"Но у нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", — подчеркнул он.

Джоанэ добавил, что судьба Украины важна не только для самого Киева, но и для всей Европы, так как от этого зависит "как будет выглядеть весь мир". На этом фоне, указал замгенсека НАТО, Запад "не может позволить себе роскоши" игнорировать проблему Киева.