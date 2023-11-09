БУДАПЕШТ, 9 ноя — ПРАЙМ. Венгерские власти согласны с мнением экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что из-за высокой степени коррумпированности Украину еще не скоро примут в Европейский союз, сообщил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге. Орбан раскритиковал европейскую стратегию по Украине

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.

Гуйяш уточнил, что Украина не соответствует критериям для приема в Евросоюз.

"В вопросе коррупции совершенно определенно мы должны согласиться с экс-председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который сказал, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и заблуждением. Он даже заявил, что Украина тотально коррумпирована для членства в ЕС", — подчеркнул венгерский политик.

Копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.