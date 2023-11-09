ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Тысяча грузовиков стоят в 35-километровой очереди в Польше на границе с Украиной, сообщает агентство РАР. Кто виноват? США и Украина поругались из-за России

"Около тысячи грузовых автомобилей ждут 9 ноября оформления перед пограничным переходом с Украиной в Медыке на Подкарпатье. Очередь машин достигает 35 километров. Расчетное время ожидания для выезда из Польской республики составляет 65 часов", — говорится в сообщении.

Польские перевозчики 6 ноября начали блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной своими транспортными средствами.

Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.