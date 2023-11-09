МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Успех остановить развитие России в нефтегазовой сфере американскими ограничительными мерами против проекта "Арктик СПГ — 2" находится под вопросом, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. Россия не откажется от проекта "Арктик СПГ — 2", заявила Захарова

Ранее проект "Арктик СПГ — 2" добавили в очередной список санкций.

"Я уверен, что как в прошлом, так и на этот раз попытки через санкции подавить возможности нашего развития и движения вперед, в том числе в нефтегазовом секторе, в том числе в секторе СПГ, весьма перспективном сегменте, спрос на эту продукцию высокий, — эти попытки провалятся", — сказал Рябков в интервью RTVI.

По его словам, "санкционная политика Соединенных Штатов Америки отражает скудость, если не сказать ничтожность того внешнеполитического инструментария, которым располагают США: только давление, только нажим, только угрозы, только шантаж".

Он добавил, что типичная черта США — это отсутствие желания договариваться. У России достаточно союзников, бюджетные возможности не ограничены и есть ресурсы для инвестиций. Поэтому пусть "тешат себя иллюзиями", ведь потом им придется признать свою неудачу, подытожил Рябков.