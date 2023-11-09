БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз призывает не отчаиваться из-за вето Венгрии и надеяться, что единогласная договоренность всех 27 стран насчет поддержки Киеву на следующий год возможна, заявил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис по итогам заседания министров экономики и финансов стран союза. Политолог разъяснил, почему ЕС молчит о языковом вопросе на Украине

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине. Премьер Венгрии Виктор Орбан не одобрил данную идею, так как неизвестно, куда пошли деньги, выданные ранее.

Вице-президент Еврокомиссии добавил, что ЕС план "Б" на случай блокирования финансирования Украины со стороны Венгрии, но союз надеется, что он не понадобится как и в прошлом году.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, как долго Украина сможет продержаться без финансирования ЕС, если договоренность не будет достигнута до конца года, Домбровскис отметил, что он бы "думал не о том, как долго Украина сможет обойтись без финансирования, а о том, каким образом все же обеспечить это финансирование".

Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в октябре предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".