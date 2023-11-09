МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Нагатинский суд Москвы 9 ноября приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, продавшего информацию о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой в ходе теракта, сообщили РИА Новости в суде. "Дешевая попытка отмазаться". Посол высказался о статье об убийстве Дугиной

"Суд приговорил Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил звания майор", — сообщил собеседник агентства.

Другого фигуранта, Даниила Чоудхури, отправили в колонию на год.

Согласно версии следствия, Чоудхури в мессенджере в прошлом году начал сбор личной информации. Рыбин исполнял обязанности государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он смог получить конфиденциальные данные о жизни погибшей и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам. Оба обвиняемых признали вину.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По версии ФСБ, теракт организовали украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Президент России Владимир Путин направлял соболезнования семье Дугиной, называя ее убийство "подлым, жестоким преступлением".