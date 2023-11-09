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https://1prime.ru/society/20231109/842225480.html
Суд вынес приговор экс-инспектору ГИБДД за продажу данных о Дугиной
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Нагатинский суд Москвы 9 ноября приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, продавшего информацию о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой в ходе... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, россия, суд, дарья дугина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Нагатинский суд Москвы 9 ноября приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, продавшего информацию о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой в ходе теракта, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил звания майор", — сообщил собеседник агентства.
Другого фигуранта, Даниила Чоудхури, отправили в колонию на год.
Согласно версии следствия, Чоудхури в мессенджере в прошлом году начал сбор личной информации. Рыбин исполнял обязанности государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он смог получить конфиденциальные данные о жизни погибшей и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам. Оба обвиняемых признали вину.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По версии ФСБ, теракт организовали украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Президент России Владимир Путин направлял соболезнования семье Дугиной, называя ее убийство "подлым, жестоким преступлением".