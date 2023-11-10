МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская армия разгромила ВСУ и создали резервы для наступления на Одессу, заявил в беседе с Youtbue-каналом HKCM экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят. "Армии не будет". Риттер вынес приговор Украине

В частности, он отметил: "Потери ВСУ непомерны, особенно в ходе наступления. Российские вооруженные силы, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Их цель — не удержать территории любой ценой, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага — и тогда все остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооруженные силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне. Это значит, что они готовят наступление".

Куят высказал уверенность, что активные и при этом весьма успешные действия российской армии в направлении Красного Лимана и Купянска объясняются именно подготовкой к наступлению.

Он подчеркнул, что "русские действительно начнут мощное наступление, ведь они сосредоточили огромные силы в тылу".

"Говорят о 350 тысячах солдат. Они сформировали новое армейское соединение — 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы, и это может означать, что они готовятся к прорыву", — прогнозирует генерал.

Он не рискнул назвать возможную дату начала российского наступления, но вполне определенно обозначил его цели: "Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия ее видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант".

Вооруженные силы Украины пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Президент России Владимир Путин 5 октября сообщил, что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч военнослужащих, 557 танков и около 1900 бронемашин. По его словам, украинское контрнаступление фактически провалилось.