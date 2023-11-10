МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу лжецом, комментируя его заявление о якобы нарушенных Россией договоренностях. Американский экс-разведчик сделал шокирующее заявление об Украине

Ранее Кулеба, обращаясь к призывающим Киев к мирным переговорам, написал в соцсети X, что с 2014 по 2022 год между Украиной и Россией были достигнуты 20 соглашений, которые, по его заверениям, нарушила Москва.

В комментарии под постом главы украинской дипломатии Риттер написал: "Лжец. Ваш собственный президент Порошенко признает, что весь минский процесс был фикцией, необходимый, чтобы НАТО выиграло время для усиления вашей армии".

Вместе с тем он напомнил, что Россия предоставила украинцам шанс спасти свою страну, когда в марте 2022 года предложила соглашение, которое впоследствии отверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Проблема заключается в вас", — заключил разведчик.

Россия неоднократно демонстрировала готовность начать мирные переговоры, однако Киев ввел запрет на эти переговоры на законодательном уровне. При этом в Кремле подчеркивали, что на текущий момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло не существует, а достижение целей спецоперации СВО является абсолютным приоритетом для Москвы.