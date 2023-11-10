2023-11-10T03:36:00+03:00
2023-11-10T03:40:05+03:00
2023-11-10T03:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231110/842226345.html
Песков рассказал о посещении Путиным штаба Южного военного округа
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, владимир путин, ростов-на-дону, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235283.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235283.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235222.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235209.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235209.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231109/842221052.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", — заявил Песков.
Путина в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.
"Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции", — добавил Песков.
Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его предыдущий визит в Ростов был в ночь на 20 октября, а до этого он приезжал в штаб в августе.
Путин в четверг провел в Астане переговоры со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в межрегиональном форуме регионов двух стран.