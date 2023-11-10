МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин сообщил о коренном изменении структуры роста российской экономики

"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", — заявил Песков.

Путина в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

"Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции", — добавил Песков.

Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его предыдущий визит в Ростов был в ночь на 20 октября, а до этого он приезжал в штаб в августе.

Путин в четверг провел в Астане переговоры со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в межрегиональном форуме регионов двух стран.