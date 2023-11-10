МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на деструктивные действия Запада, президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, заявила в эфире американского телеканала CNBC обозреватель Холли Элиатт, комментируя визит российского лидера в Казахстан, который состоялся 9 ноября по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Путин и Токаев подписали план по сотрудничеству на 2024-2026 годы

Как выразилась Элиатт, "на этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией".

При этом обозреватель подчеркнула, что Путин "по-прежнему уверен в себе", а Россия укрепляет политические и экономические отношения с союзниками по СНГ.

Причем именно высокая заинтересованность в крепких партнерских отношениях с Российской Федерацией, как утверждает обозреватель, становятся главной причиной нежелания центральноазиатских государств прислушиваться к Западу в геополитических вопросах.

"Понимая стремление Центральной Азии наладить новые партнерские отношения, сохраняя при этом поддержку России, возможно, неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они "сидят сложа руки", когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как конфликт на Украине", — заключила Элиатт.

Президенты Путин и Токаев провели переговоры в Астане, в ходе которых договорились расширять сотрудничество стран в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и области мирного атома.