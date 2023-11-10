МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут территорию анклава через КПП "Рафах", сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

Российские граждане ждут разрешения покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

Согласно опубликованному документу, всем эвакуируемым в пятницу, среди которых граждане и других иностранных государств, следует прибыть к КПП в семь утра.

В списке эвакуируемых в пятницу через КПП "Рафах" в Египет числятся 85 граждан РФ.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах".

"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.