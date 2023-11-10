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2023
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Сегодня из Газы эвакуируют первых россиян, сообщает Rafah Online
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Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут территорию анклава через КПП "Рафах", сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на список... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, общество , транспорт, бизнес, палестина, газа, россияне, эвакуация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут территорию анклава через КПП "Рафах", сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.
Согласно опубликованному документу, всем эвакуируемым в пятницу, среди которых граждане и других иностранных государств, следует прибыть к КПП в семь утра.
В списке эвакуируемых в пятницу через КПП "Рафах" в Египет числятся 85 граждан РФ.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах".
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.