МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут территорию анклава через КПП "Рафах", сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа. Российские граждане ждут разрешения покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

Согласно опубликованному документу, всем эвакуируемым в пятницу, среди которых граждане и других иностранных государств, следует прибыть к КПП в семь утра.

В списке эвакуируемых в пятницу через КПП "Рафах" в Египет числятся 85 граждан РФ.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах".

"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.