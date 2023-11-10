МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить президентские выборы из страха не быть переизбранным, из-за чего разрушится миф о "новом Черчилле", заявил на своей странице в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В Германии объяснили, почему Зеленский пошел на отмену выборов

Он выразил уверенность, что на выборах украинцы отправили бы Зеленского, которого все чаще критикуют за провал "самоубийственного контрнаступления", "в отставку".

В результате, как считает Филиппо, "весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье".

Вместе с тем он отметил, что НАТО хочет сохранить "марионетку" Зеленского в качестве главы государства и самой выбрать время, когда от него избавиться.

С начала СВО 24 февраля прошлого года на Украине был введен режим военного положения, а 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября на Украине должны были состояться парламентские выборы, однако в связи с продлением режима военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко.

В понедельник Зеленский назвал президентские выборы на Украине "несвоевременными". А ранее украинский лидер заявлял, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность существует, если парламент поддержит нужные изменение в законодательстве, Запад выделит необходимые средства, а наблюдатели согласятся выполнять свою работу в том числе "в окопах".