МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В начале украинского контрнаступления Вооруженные силы Украины планировали переправиться через Днепр и нанести главный удар в Херсонской области, но российское командование перебросило войска, с самого начала сорвав планы Украины, рассказал французскому изданию Figaro украинский штурмовик, представившийся Степаном. "Нельзя спрятаться". На Украине рассказали, чего больше всего боятся ВСУ

Он заявил: "Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли… и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда".

Украинские войска, по рассказу штурмовика Степана, планировали нанести главный удар в Херсонской области, чтобы перекрыть доступ в Крым, но Россия сорвала эти планы, приуроченные, как пояснил солдат ВСУ, к "Дню Д" — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

"Это должно было стать знаком для армии Зеленского", — добавил Степан, объясняя символизм запланированного удара.

Украинские войска пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.