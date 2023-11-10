МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Осенние премьеры "оживили" отечественных кинорынок, в течение уже нескольких выходных российский кинопрокат показывает хорошие результаты, рассказала РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова. Фильм "Вызов" показали на международном кинофестивале в Китае

"Летом было затишье: этот период всегда "вытаскивали" голливудские картины. Но сейчас уже который уикенд в прокате успешно идут фильмы "По щучьему велению", "Императрицы", несколько классных комедий, иностранных и артовых проектов", — подчеркнула Зинякова.

Она также добавила, что кинорынок действительно ожил и даже более успешен, чем был до пандемии коронавируса.

Сообщается, что после пандемии COVID-19 отечественный кинопрокат сильно пострадал из-за закрытия кинотеатров и низкого спроса. После этого ушел Голливуд, из-за чего кинотеатры были вынуждены работать в режиме жесточайшей оптимизации, подчеркнула Зинякова.

Кроме того, президент "Каро" отметила, что в России 2023 году в прокат вышло 366 зарубежных фильмов и 169 отечественных.

"В абсолютных значениях ситуация парадоксальная: в 2023-м году за 10 месяцев вышло 530 картин, из которых 169 — российских, 366 — зарубежных", — сказала Зинякова.

Однако эксперт отметила, что в большей степени в прокат поступают не очень большие иностранные фильмы, хотя среди них были и "Леди Баг", и "Жанна Дюбарри", которые показали серьезные сборы. При этом 70% бокс-офиса сейчас занимает российский контент.

Также отмечается, что российские картины сейчас широко распространены и имеют крупные рекламные бюджеты. Иностранные фильмы не пользуются таким размахом, из-за чего создается впечатление, что их стало гораздно меньше.

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