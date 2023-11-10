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В Кремле рассказали о дате прямой линии с Путиным
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Даты и время прямой линии с Владимиром Путиным пока неизвестны, но журналисты будут своевременно оповещены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Своевременно... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Даты и время прямой линии с Владимиром Путиным пока неизвестны, но журналисты будут своевременно оповещены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Своевременно сориентируем. Не забегайте вперед. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даем вам даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", — ответил он на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что сроки встречи президента с бизнесом журналистов также будут известны позже.
Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что прямую линию планируется совместить с большой пресс-конференцией.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодное мероприятие, в рамках которого глава государства отвечает на вопросы граждан.