МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Даты и время прямой линии с Владимиром Путиным пока неизвестны, но журналисты будут своевременно оповещены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал о посещении Путиным штаба Южного военного округа

"Своевременно сориентируем. Не забегайте вперед. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даем вам даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что сроки встречи президента с бизнесом журналистов также будут известны позже.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что прямую линию планируется совместить с большой пресс-конференцией.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодное мероприятие, в рамках которого глава государства отвечает на вопросы граждан.