МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Кремле не преувеличивают значение резолюции Европарламента, в которой он призвал отменить запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД пообещали ответить на запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей

"Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас. Это ни то ни другое", — заявил Песков, отвечая на вопрос, является ли эта резолюция для России шагом к лучшему или к худшему.

Более того, он отметил, что запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз.

"Справедливости ради, тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", — отметил пресс-секретарь.

8 сентября в Европейской комиссии пояснили, что санкции, введенные Советом Евросоюза против России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан России, имеющий российские регистрационные номера, и, следовательно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.