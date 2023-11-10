МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Первая Московская неделя красоты пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 9 по 12 декабря, в ней примут участие свыше 450 брендов из России и других стран. Об этом рассказала пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сославшись на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. В Москве будут производить шоколад из натуральных ингредиентов

"Первая Московская неделя красоты пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 9 по 12 декабря. Свою продукцию на ней представят больше 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран", — сказано в релизе.

По словам Сергуниной, посетителям выставки будут доступны 50 тематических сессий с участием более чем 100 экспертов, а также новинки индустрии, покупки и услуги.

Добавляется, что экспозиция будет разбита на четыре секции. В зоне "Красота" первой разместят стенды с косметикой, парфюмерией и товарами для ухода за волосами, в зоне "Услуги" — стилисты и визажисты, ногтевой сервис, барбершопы, специалисты по массажу и спа. В секции "Здоровье" будут представлены продукты для здорового питания, витамины, маски и тренажеры. А в "Шоу-лектории" российские и зарубежные эксперты проведут мастер-классы, а гости выставки попробуют себя в роли моделей для макияжа, укладки и других процедур.

Самых юных гостей ждут подарки, елки и детские представления, добавляют в пресс-службе.