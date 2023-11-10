МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "Пророссийская хакерская группировка" NoName057(16) виновна в осуществлении кибератак на немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn, заявило издание Spiegel со ссылкой на информацию правительства Германии. Количество кибератак на финансовую сферу России выросло вдвое

"Корпоративный сайт Deutsche Bahn "несколько раз был недоступен в течение коротких периодов времени", — сообщает Spiegel.

Уточняется, что вышеупомянутая группа устраивает кибератаки против стран, которые оказывают поддержку Украине. По данным Spiegel, NoName057(16) специализируется на DDoS-атаках. МВД Германии предупреждал министерство обороны страны об риске кибератак на принадлежащие минобороны ресурсы, отмечает издание со ссылкой на конфиденциальный отчет министерства внутренних дел.

Также есть информация, что одной из самых частых целей хакеров был личный интернет-ресурс главы МИД Германии Анналены Бербок, также "под удар" попадали немецкие банки и региональные органы власти.

В Москве неоднократно опровергали причастность России к кибератакам западных компаний и сайтов. Более того, российские власти выражали готовность к совместной борьбе против хакерских атак.

Ранее эксперты компании Positive Technologies заявляли о значительном увеличении количества кибератак на российскую финансовую сферу.