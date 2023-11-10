МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев не поддержал предложение продавцов вейпов штрафовать родителей курящих детей. В Госдуме предложили создать единый интернет со странами БРИКС+

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) просит российские власти ввести административные штрафы для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят — по аналогии с употреблением алкоголя, где штрафы составляют до двух тысяч рублей, и рассмотреть возможность кратно увеличить эту сумму, следует из письма союза, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По словам авторов письма, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, в последнее время "катастрофически увеличилось количество случаев антиобщественного поведения несовершеннолетних", связанных с использованием электронных систем доставки никотина (электронных сигарет, вейпов). В союзе просят расширить действие одной из статей Кодекса об административных правонарушениях на табак и никотинсодержащую продукцию и предлагают ее новую редакцию.

"Не поддерживаю предложение продавцов вейпов штрафовать родителей курящих детей. Это лицемерие. Виноваты, видите ли, не они, которые продают рядом со школами, через интернет, как хотят, а родители, которые не уследили. Перевод стрелок. Продавцы вейпов должны говорить за себя", — сказал Хамзаев РИА Новости.

По словам депутата, мера об ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции действует слабо и плохо доказуема.