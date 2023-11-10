Депутат ГД не поддержал идею продавцов вейпов штрафовать родителей курящих детей
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев не поддержал предложение продавцов вейпов штрафовать родителей курящих детей.
Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) просит российские власти ввести административные штрафы для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят — по аналогии с употреблением алкоголя, где штрафы составляют до двух тысяч рублей, и рассмотреть возможность кратно увеличить эту сумму, следует из письма союза, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По словам авторов письма, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, в последнее время "катастрофически увеличилось количество случаев антиобщественного поведения несовершеннолетних", связанных с использованием электронных систем доставки никотина (электронных сигарет, вейпов). В союзе просят расширить действие одной из статей Кодекса об административных правонарушениях на табак и никотинсодержащую продукцию и предлагают ее новую редакцию.
"Не поддерживаю предложение продавцов вейпов штрафовать родителей курящих детей. Это лицемерие. Виноваты, видите ли, не они, которые продают рядом со школами, через интернет, как хотят, а родители, которые не уследили. Перевод стрелок. Продавцы вейпов должны говорить за себя", — сказал Хамзаев РИА Новости.
По словам депутата, мера об ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции действует слабо и плохо доказуема.
https://1prime.ru/society/20231110/842236769.html